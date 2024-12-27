Десять раз выезжали свердловские пожарные на вызовы в минувшие сутки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно сводке Министерства чрезвычайных ситуаций по Свердловской области, за прошедшие сутки на ликвидацию техногенных пожаров огнеборцы выезжали десять раз. Почти во всех этих случаях возгорания возникали в жилом секторе.Исключением стал пожар в Екатеринбурге, где на улице Софьи Перовской загорелся торговый павильон. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров, а на его тушение у семи спецов ушло всего 15 минут. За это время огонь успел подпортить товар, которым торговали на объекте, и стены самого павильона.Самый крупный пожар минувшей пятницы произошёл вчера в Ревде. На улице Радищева там сгорели частный жилой дом, надворные постройки и кровля гаража. От огня пострадали и оставленный в гараже легковой автомобиль. В общей сложности огненная стихия охватила площадь в 200 квадратных метров. Несмотря на такой масштаб, с пожаром восемь огнеборцев справились за час с небольшим.Почти вдвое меньшим, чем ревдинский, был следующий по крупности пожар вчерашних суток. Речь о ЧП в садовом товариществе «Уралмеханобр» Первоуральского городского округа. Но сложностью он оказался «посерьёзней», поэтому 14 пожарных тушила загоревшийся частный домик полтора часа.