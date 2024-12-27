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Десять раз выезжали свердловские пожарные на вызовы в минувшие сутки
Стоп-кадр видео МЧС России по Свердловской области
Согласно сводке Министерства чрезвычайных ситуаций по Свердловской области, за прошедшие сутки на ликвидацию техногенных пожаров огнеборцы выезжали десять раз. Почти во всех этих случаях возгорания возникали в жилом секторе.
Исключением стал пожар в Екатеринбурге, где на улице Софьи Перовской загорелся торговый павильон. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров, а на его тушение у семи спецов ушло всего 15 минут. За это время огонь успел подпортить товар, которым торговали на объекте, и стены самого павильона.
Самый крупный пожар минувшей пятницы произошёл вчера в Ревде. На улице Радищева там сгорели частный жилой дом, надворные постройки и кровля гаража. От огня пострадали и оставленный в гараже легковой автомобиль. В общей сложности огненная стихия охватила площадь в 200 квадратных метров. Несмотря на такой масштаб, с пожаром восемь огнеборцев справились за час с небольшим.
Почти вдвое меньшим, чем ревдинский, был следующий по крупности пожар вчерашних суток. Речь о ЧП в садовом товариществе «Уралмеханобр» Первоуральского городского округа. Но сложностью он оказался «посерьёзней», поэтому 14 пожарных тушила загоревшийся частный домик полтора часа.
Исключением стал пожар в Екатеринбурге, где на улице Софьи Перовской загорелся торговый павильон. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров, а на его тушение у семи спецов ушло всего 15 минут. За это время огонь успел подпортить товар, которым торговали на объекте, и стены самого павильона.
Самый крупный пожар минувшей пятницы произошёл вчера в Ревде. На улице Радищева там сгорели частный жилой дом, надворные постройки и кровля гаража. От огня пострадали и оставленный в гараже легковой автомобиль. В общей сложности огненная стихия охватила площадь в 200 квадратных метров. Несмотря на такой масштаб, с пожаром восемь огнеборцев справились за час с небольшим.
Почти вдвое меньшим, чем ревдинский, был следующий по крупности пожар вчерашних суток. Речь о ЧП в садовом товариществе «Уралмеханобр» Первоуральского городского округа. Но сложностью он оказался «посерьёзней», поэтому 14 пожарных тушила загоревшийся частный домик полтора часа.
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