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Глава СКР поручил возбудить дело после нападения на бригаду скорой в Североуральске
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на бригаду скорой помощи в Североуральске. Об этом заявили в ведомстве.
«В СМИ сообщается, что в городе Североуральске компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду скорой помощи, пострадала женщина-фельдшер. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что в Североуральске выехавшая на вызов бригада «Скорой помощи» была атакована излишне наотмечавшимися гражданами. Пострадала девушка-фельдшер, ее пришлось госпитализировать одновременно с пациентом, к которому выезжала бригада.
«В СМИ сообщается, что в городе Североуральске компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду скорой помощи, пострадала женщина-фельдшер. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что в Североуральске выехавшая на вызов бригада «Скорой помощи» была атакована излишне наотмечавшимися гражданами. Пострадала девушка-фельдшер, ее пришлось госпитализировать одновременно с пациентом, к которому выезжала бригада.
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