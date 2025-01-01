Число вакансий с предложением премий за год выросло почти на 30%

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В условиях дефицита кадров работодатели стали чаще предлагать премии потенциальным сотрудникам.Так, за 2024 год число вакансий с предложением премий стало больше на 27% в сравнении с предыдущим годом, говорится в исследовании Авито Работы.«Наибольший прирост числа вакансий с премиями зафиксирован для. По сравнению с 2023 годом количество таких предложений выросло более чем в 3 раза (+219%), а средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов составляет 114 144 рубля в месяц при полной занятости», — сообщили в пресс-службе компании.Также работодатели готовы премировать— за год количество вакансий с премиями для них выросло в 2,8 раза (+180%). Этим специалистам предлагают среднюю зарплату в 84 792 рубля.На третьем месте по росту числа вакансий с премиями занимает профессия(+179% за год, среднее зарплатное предложение — 99 279 рублей в месяц за полный рабочий день).Работодатели готовы платить премии за выполнение нормативов и качественную работу в целом, сверхплановые объемы работ, сложный ремонт, превышение плана выполненных заказов и т.п.«Компании конкурируют за востребованных сотрудников, повышая зарплатные предложения в вакансиях <...> Однако помимо этого мы видим, что работодатели повышают привлекательность вакансий и за счет других предложений: премий, бонусов и социальных льгот. Например, в III квартале при сравнении год к году число объявлений на платформе с упоминанием ДМС выросло на 58%. Количество вакансий с предложением оплаты питания увеличилось за год на 71%, а с компенсацией транспорта до работы — на 64%» — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.