На Белоярском водохранилище 24 рыбака, в том числе ребенок, оказались на отколовшейся льдине

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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На Белоярском водохранилище спасены 24 человека, которые оказались на отколовшейся льдине. Среди них — один ребенок, сообщает МЧС.Сигнал о том, что рыбаки дрейфуют на льдине, в экстренные службы Заречного поступил днем 3 января.Спасатели обнаружили трёх рыбаков, приняли их на борт и направились к берегу, однако по пути обнаружили ещё одну отколовшуюся льдину. «На ней находились 21 человек, в том числе 1 ребенок. В два захода судно на воздушной подушке и аэролодка "Пиранья" доставили всех любителей рыбалки и риска на берег. В медицинской помощи граждане не нуждались», — сообщает телеграм-канал МЧС Свердловской области.В ведомстве добавили, что рыбаков отпустили домой «после профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме».