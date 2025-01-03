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В парке Маяковского предупредили о снижении качества льда на катке
Фото: телеграм-канал парка Маяковского
В парке Маяковского в Екатеринбурге предупредили о снижении качества льда на катке «Северное сияние».
«В связи с текущей плюсовой температурой и тёплой погодой качество льда на нашем катке может быть временно снижено», — сообщает телеграм-канал парка.
Гостей попросили соблюдать осторожность, особенно на участках с повреждениями.
В парке добавили, что сегодня каток продолжит работу, а завтра, в субботу, он откроется позже — в 12:00.
Ранее стало известно, что из-за тающего льда была приостановлена продажа билетов на каток на площади 1905 года в Екатеринбурге.
«В связи с текущей плюсовой температурой и тёплой погодой качество льда на нашем катке может быть временно снижено», — сообщает телеграм-канал парка.
Гостей попросили соблюдать осторожность, особенно на участках с повреждениями.
В парке добавили, что сегодня каток продолжит работу, а завтра, в субботу, он откроется позже — в 12:00.
Ранее стало известно, что из-за тающего льда была приостановлена продажа билетов на каток на площади 1905 года в Екатеринбурге.
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