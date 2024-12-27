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На участке трассы Богданович — Гарашкинское ввели ограничения из-за снегопадов
Фото: ГИБДД Свердловской области
Из-за сильного снегопада на свердловской трассе ввели ограничения, сообщает ГИБДД.
«С 1 по 6 км автодороги Богданович — Гарашкинское вводятся временные ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта. Данные меры связаны с необходимостью приведения дороги в нормативное состояние после выпадения значительного количества снега», — говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, на этом участке высота снежного покрова превышает допустимые нормы (более 8 см). Кроме того, на этом же отрезке наблюдаются сильные боковые ветра, создающие переметы.
Водителей легковых автомобилей предупредили, что они могут продолжать движение по этому участку, однако «настоятельно рекомендуется снизить скорость и проявлять особую осторожность».
В ведомстве добавили, что ограничения будут сняты после того, как дорогу приведут в нормативное состояние.
«С 1 по 6 км автодороги Богданович — Гарашкинское вводятся временные ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта. Данные меры связаны с необходимостью приведения дороги в нормативное состояние после выпадения значительного количества снега», — говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, на этом участке высота снежного покрова превышает допустимые нормы (более 8 см). Кроме того, на этом же отрезке наблюдаются сильные боковые ветра, создающие переметы.
Водителей легковых автомобилей предупредили, что они могут продолжать движение по этому участку, однако «настоятельно рекомендуется снизить скорость и проявлять особую осторожность».
В ведомстве добавили, что ограничения будут сняты после того, как дорогу приведут в нормативное состояние.
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