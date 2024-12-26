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Публике впервые показали вырванную страницу из рукописи «Замка» Кафки
Фото: Вечерние ведомости
Страницу, которая была вырвана из рукописи «Замка» Кафки, впервые продемонстрировали публике на выставке в Национальной библиотеке Израиля.
Страница содержит сцену, которая «резко критикует бюрократический аппарат» и проливает дополнительный свет на это произведение, говорится в публикации журнала на сайте библиотеки.
Вырванная из рукописи страница была найдена в архивах, правда, когда именно — авторы публикации не уточняют. На странице описана сцена, в которой главный герой, 30-летний землемер К., приезжает в дом к сельскому старосте, который лежит в постели из-за болезни. Между героями состоялся разговор о бюрократии и «официальных вопросах».
Староста произносит речь о важности бюрократии и признает, что нельзя просто так получить ответ. А для того, чтобы окончательное решение по какому-либо вопросу не было принято даже спустя годы, существуют надзорные органы.
Журнал публикует несколько цитат. «Официальное решение — это не эта бутылка с лекарством, которая стоит здесь на столе. Вы не можете просто взять ее и получить свой ответ. Настоящее официальное решение требует бесчисленных мелких соображений, обсуждений и проверок. Это требует многолетней работы самых лучших клерков, даже если в некоторых случаях клерки уже знают с самого начала, каким будет окончательное решение. И будет ли вообще окончательное решение? Для того и существуют надзорные органы, чтобы не допустить возможности его появления», — говорит в своей речи староста.
К. в ответ на это замечает, что «все организовано исключительно» и что теперь он приложит все усилия, «чтобы узнать об этом до мельчайших подробностей». После он уходит, попрощавшись с персоналом, а позади него слышится «волна шепота и приглушенного смеха».
По мнению автора публикации, удаленная сцена не только описывает тщетность бюрократической системы в целом, но и критикует механизмы надзора, способствующие «неэффективному процессу, который подавляет и топчет рядового гражданина».
Литературоведы считают, что страницу из рукописи вырвал друг писателя Макс Брод. Как известно, Кафка в своем завещании поручил Броду уничтожить незаконченные произведения, в том числе «Замок», «Процесс» и «Америка». Однако Брод проигнорировал просьбу. Он не уничтожил рукописи, а начал их редактировать и готовить к публикации.
Страница, по мнению исследователей, была вырвана из рукописи на очень раннем этапе. «Вы можете понять, почему — сцена немного подрывная и резко критикует бюрократический аппарат <...> Причина, по которой эта сцена не была включена в окончательную версию произведения, может заключаться в том, что Брод пытался обеспечить соответствие черновика окончательному продукту, и поэтому эта страница была вырвана из блокнота Кафки», — говорит Стефан Литт, куратор коллекции Национальной библиотеки Израиля.
Добавим, что «Замок» впервые был опубликован после смерти автора в 1926 году. Вырванная страница сохранилась в архивах и теперь впервые демонстрируется в рамках выставки «Кафка: Метаморфозы автора» в Национальной библиотеке Израиля. Также на выставке представлены другие редкие рукописные материалы, черновики и письма Кафки.
Страница содержит сцену, которая «резко критикует бюрократический аппарат» и проливает дополнительный свет на это произведение, говорится в публикации журнала на сайте библиотеки.
Вырванная из рукописи страница была найдена в архивах, правда, когда именно — авторы публикации не уточняют. На странице описана сцена, в которой главный герой, 30-летний землемер К., приезжает в дом к сельскому старосте, который лежит в постели из-за болезни. Между героями состоялся разговор о бюрократии и «официальных вопросах».
Староста произносит речь о важности бюрократии и признает, что нельзя просто так получить ответ. А для того, чтобы окончательное решение по какому-либо вопросу не было принято даже спустя годы, существуют надзорные органы.
Журнал публикует несколько цитат. «Официальное решение — это не эта бутылка с лекарством, которая стоит здесь на столе. Вы не можете просто взять ее и получить свой ответ. Настоящее официальное решение требует бесчисленных мелких соображений, обсуждений и проверок. Это требует многолетней работы самых лучших клерков, даже если в некоторых случаях клерки уже знают с самого начала, каким будет окончательное решение. И будет ли вообще окончательное решение? Для того и существуют надзорные органы, чтобы не допустить возможности его появления», — говорит в своей речи староста.
К. в ответ на это замечает, что «все организовано исключительно» и что теперь он приложит все усилия, «чтобы узнать об этом до мельчайших подробностей». После он уходит, попрощавшись с персоналом, а позади него слышится «волна шепота и приглушенного смеха».
По мнению автора публикации, удаленная сцена не только описывает тщетность бюрократической системы в целом, но и критикует механизмы надзора, способствующие «неэффективному процессу, который подавляет и топчет рядового гражданина».
Литературоведы считают, что страницу из рукописи вырвал друг писателя Макс Брод. Как известно, Кафка в своем завещании поручил Броду уничтожить незаконченные произведения, в том числе «Замок», «Процесс» и «Америка». Однако Брод проигнорировал просьбу. Он не уничтожил рукописи, а начал их редактировать и готовить к публикации.
Страница, по мнению исследователей, была вырвана из рукописи на очень раннем этапе. «Вы можете понять, почему — сцена немного подрывная и резко критикует бюрократический аппарат <...> Причина, по которой эта сцена не была включена в окончательную версию произведения, может заключаться в том, что Брод пытался обеспечить соответствие черновика окончательному продукту, и поэтому эта страница была вырвана из блокнота Кафки», — говорит Стефан Литт, куратор коллекции Национальной библиотеки Израиля.
Добавим, что «Замок» впервые был опубликован после смерти автора в 1926 году. Вырванная страница сохранилась в архивах и теперь впервые демонстрируется в рамках выставки «Кафка: Метаморфозы автора» в Национальной библиотеке Израиля. Также на выставке представлены другие редкие рукописные материалы, черновики и письма Кафки.
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