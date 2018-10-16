В Свердловской области 80 % пожаров в жилых помещениях приходится на частный сектор

15:14 | 18.10.2018

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ГУ МЧС по Свердловской области обеспокоено числом пожаров в частном секторе. С начала октября зафиксировано 72 таких пожара, это 80 % от всех пожаров в жилых помещениях. Самая частая причина возгораний — нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления и электрооборудования.



Сотрудники МЧС призывают население позаботиться о безопасности своего жилья:



- своевременно чистите и ремонтируйте печи и дымоходы;



- белите и заделывайте трещины на печи сразу, как только они появляются;



- не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей, недееспособных членов семьи;



- не применяйте для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;



- прекращайте топку печи за 3 часа до отхода ко сну, тогда не возникнет опасного перекала печи;



- не сушите на печи вещи и сырые дрова;



- следите, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;



- не эксплуатируйте неисправное электрооборудование;



- находясь дома, присматривайте за работой электроприборов. Уходя из дома, даже ненадолго, обязательно их выключайте;



- помните, что в одну розетку нельзя включать одновременно несколько электроприборов. От перегрузки электросети может произойти короткое замыкание;



- соблюдайте правила пожарной безопасности при курении.



В случае пожара следует звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101.