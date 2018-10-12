Екатеринбуржец за 100 тысяч рублей продает письмо писателя Максима Горького

20:35 | 16.10.2018

Фото: avito.ru

У коллекционеров и музеев появилась возможность приобрести на «Авито» оригинал письма, отправленного Максимом Горьким из Италии в Невьянск. На продажу письмо Горького выставил житель Екатеринбурга.



Письмо Максима Горького было отправлено невьянскому школьнику Вячеславу Гибовских в 1930 году. Письмо досталось екатеринбуржцу от его деда, Николая Гавриловича Черноусова, который работал учителем литературы и директором невьянской школы № 1. Николай Гаврилович получил письмо от самого Вячеслава Гибовских. В письме, отправленном из Италии (там проживал Горький в 1930 году), писатель рассказывает школьнику о своём самочувствии, растениях и цветах Сорренто.



Отметим, что владелец письма решил продать его из-за финансовых трудностей. При этом он самостоятельно высылал письмо на экспертизу, чтобы удостовериться в его подлинности. Сейчас коллекционеры и музеи могут приобрести письмо за 100 тысяч рублей, однако владелец упомянул, что готов передать бесплатно письмо музею, где оно будет выставлено на экспозиции с упоминанием имени Николая Черноусова.