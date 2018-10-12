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20:35 | 16.10.2018
Фото: avito.ru
Екатеринбуржец за 100 тысяч рублей продает письмо писателя Максима Горького
Письмо Максима Горького было отправлено невьянскому школьнику Вячеславу Гибовских в 1930 году. Письмо досталось екатеринбуржцу от его деда, Николая Гавриловича Черноусова, который работал учителем литературы и директором невьянской школы № 1. Николай Гаврилович получил письмо от самого Вячеслава Гибовских. В письме, отправленном из Италии (там проживал Горький в 1930 году), писатель рассказывает школьнику о своём самочувствии, растениях и цветах Сорренто.
Отметим, что владелец письма решил продать его из-за финансовых трудностей. При этом он самостоятельно высылал письмо на экспертизу, чтобы удостовериться в его подлинности. Сейчас коллекционеры и музеи могут приобрести письмо за 100 тысяч рублей, однако владелец упомянул, что готов передать бесплатно письмо музею, где оно будет выставлено на экспозиции с упоминанием имени Николая Черноусова.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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