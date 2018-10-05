20-летний уралец, вытолкнувший знакомого из окна, приговорен к шести годам строгого режима

14:59 | 9.10.2018

terve.su

20-летний житель города Полевского Свердловской области получил шесть лет в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в начале декабря 2017 года пьяный молодой человек, находясь на кухне общежития на улице Вершинина, в ходе конфликта толкнул своего знакомого, сидевшего в тот момент на подоконнике.



В результате потерпевший выпал из окна второго этажа, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.