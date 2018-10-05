В Екатеринбурге в сквере Попова появится светодиоидный фонтан

20:18 | 8.10.2018

Фото: сайт госзакупок

В рамках ремонта сквера Попова в Екатеринбурге, на этом месте появится новый асфальт, новое освещение и подсветка для фонтана, конструкция которой включит в себя 12 тысяч светодиоидных ламп. Этот фонтан будет работать и в зимний период.



Согласно информации с портала госзакупок, на благоустройство сквера из местного бюджета было направлено 40 млн рублей. Работы осуществит ЗАО «Дорожный центр внедрения техники и технологий Свердловской железной дороги».



Также на территории сквера без изменения планировки парка заменят люки, реконструируют колодцы и газоны.



Напомним, благоустройство сквера Попова проходит в рамках подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга.