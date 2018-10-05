«Среднеуральская» птицефабрика проиграла суд Департаменту ветеринарии и теперь ждет реванша

17:49 | 8.10.2018

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Деятельность ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» вновь стала предметом судебного разбирательства. 18 октября Свердловской областной суд рассмотрит апелляцию предприятия на решение Верхнепышминского городского суда, которым было удовлетворен иск регионального Департамента ветеринарии.



Согласно решению от 3 августа, исковые требования Департамента ветеринарии Свердловской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» о возложении обязанности по совершению определенных действий по устранению нарушений ветеринарно–санитарных правил, осуществлению ветеринарных мероприятий, обеспечивающих предупреждение заболеваний птиц, были удовлетворены.



Так, суд обязал птицефабрику установить въездные и выездные дезинфекционные барьеры обработки колес автотранспорта в зоне размещения инкубатория, в зоне убоя птицы, пропускник при входе на территорию птицефабрики, дезинфекционный блок для тары и транспорта со складом дезинфицирующих средств на главном въезде на территорию. Кроме этого, суд обязал исключить пересечение дорог на участке около цеха по производству белковых кормов, используемой для поступления цыплят и дороги, используемой для поступления павшей птицы, цыплят, отходов инкубации и обеспечить выполнение ремонта поверхности стен в колбасном цехе, убойном цехе, цехе переработки, цехе по производству белковых кормов из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов (подвергающихся мойке и дезинфекции). Мероприятия должны быть проведены в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.



Нарушения были выявлены весной этого года, когда при содействии прокуратуры была проведена проверка соблюдения ООО «Птицефабрика Среднеуральская» ветеринарного законодательства, в том числе, в процессе выращивания и разведения птицы. Проверка проведена в период с 19 марта 2018 года по 2 апреля 2018 года с участием государственного ветеринарного инспектора. При проведении проверки были выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ, которые по мнению ведомства, могли создать реальную угрозу распространения различных заразных и массовых незаразных, в том числе, инфекционных заболеваний, опасных для жизни и здоровья людей. Кроме этого, ситуацию «накаляла» полученная информация из Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14.05.2018 о том, что на территории РФ зафиксирован случай гриппа А птиц подтипа Н9.



Представители ответчика ООО «Птицефабрика Среднеуральская» исковые требования не признали. Они пояснили суду, что установление въездных и выездных дезбарьеров для обработки колес автотранспорта в зоне размещения инкубатория, в зоне убоя птицы, требует определенного времени, необходимого на разработку проекта и строительство, по предварительным подсчетам, не менее шести месяцев. Срока, в который указанные нарушения – три месяца, просит устранить истец, недостаточно. Что касается выполнения ремонта поверхности стен в убойном цехе, то он уже выполнен.