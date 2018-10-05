На Урале окружной военный суд рассмотрит апелляцию на приговор по делу о вымогательстве взятки с военнослужащих

16:40 | 8.10.2018

Фото: Уральский окружной военный суд

Уральский окружной военный суд завтра, 9 октября, рассмотрит апелляцию на приговор Екатеринбургского гарнизонного военного суда по громкому уголовному делу в отношении бывшего силовика. 16 июля этого года старший следователь военного следственного отдела по Екатеринбургскому гарнизону Михаил Марков был признан виновным во взяточничестве.



Маркову было назначено относительно мягкое наказание в виде штрафа в размере шести миллионов рублей с лишением звания «майор юстиции» и права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления на пять лет. Лишать свободы суд его не стал, но после завтрашнего заседания есть вероятность, что будет принято иное решение.



Михаил Марков был задержан с поличным 26 апреля 2017 года. Деньги передавались под контролем сотрудников УФСБ по Центральному военному округу. Поводом для задержания стало вымогательство Марковым денежных средств у военнослужащих Каткова и Валова за содействие при уклонении от уголовной ответственности.