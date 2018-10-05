Пилоты «УГМК Моторспорт» взяли золото в гонках ретроавтомобилей

Команда «УГМК Моторспорт» успешно завершила сезон, выступив в третьем, заключительном этапе гонок на классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix. Соревнования проходили 5 и 6 октября на подмосковной трассе Moscow Raceway. Пилоты команды показали лучшее время сразу в трех дисциплинах, заняли второе место в командном зачете финального этапа и третье по итогам сезона.«Мы провели богатый на результаты этап. Я очень доволен тем, что по его итогам все пилоты «УГМК Моторспорт» поднялись на подиум и получили свои награды, — сказал руководитель команды Илья Кашин. — Такие высокие результаты стали возможны благодаря не только слаженной работе всех членов команды, но и той поддержке, которую компания оказывает развитию этого вида спорта. Судя по турнирной таблице, мы оправдаем доверие».В международном чемпионате Moscow Classic Grand Prix участвуют отечественные заднеприводные автомобили с карбюратором (АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ВАЗ) и иностранные авто не младше 1987 года выпуска. В этом сезоне пилоты команды «УГМК Моторспорт» вышли на старт в нескольких классах — «Жигули 1300» и «Жигули 1600» (разделение по мощности двигателя), «Волга 406», а также Формула «Восток» и Формула «Мондиаль», где заезды проходили на советских гоночных автомобилях «Эстония». Именно пилоты «болидов» принесли команде первое золото: лучшие результаты в своих зачетах показали опытный гонщик, чемпион СССР по картингу и многократный чемпион России по кольцевым гонкам Михаил Ухов, а также молодой, но не менее титулованный спортсмен Максим Пикулев. Еще одну победу одержал пилот «Волги» Денис Самсонов, которому по ходу гонки удалось отыграть не самую удачную стартовую позицию.«Я провел гонку замечательно, как в целом и весь сезон. Всем доволен: настройками, автомобилем, собой, механиком и погодой, несмотря на то, что и тренировка, и сам заезд прошли в дождь, — поделился впечатлениями пилот. — Бывает, что я стартую с последнего ряда, но меня это по-хорошему злит, и я наверстываю отставание, догоняю соперников и все равно приезжаю в лидерах».На церемонии награждения не только объявили результаты финального этапа чемпионата, но и определили победителей по сумме баллов за три гонки сезона. Два золота в личном зачете снова забрали Михаил Ухов в классе «Формула Мондиаль» и Денис Самсонов в классе «Волга».В перерыве между соревновательными заездами прошел осенний фестиваль MOSCOW CLASSIC. По трассе проехали раритетные «жуки», «Волги», «Победы» и другие автолегенды. Увидеть гоночные машины в скором времени можно будет и в музее ретроавтомобилей в Верхней Пышме, где появится новая экспозиция, посвященная команде «УГМК Моторспорт». Рядом с машинами, которые еще 20 лет назад участвовали в больших гонках, можно будет почувствовать себя настоящим пилотом.