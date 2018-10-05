Раскрыто убийство женщины в центре Екатеринбурга

15:56 | 8.10.2018

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины. Его обвиняют в убийстве 42-летней женщины, совершенном в прошлом году в центре Екатеринбурга.



По версии следствия, вечером 24 августа 2017 года обвиняемый, находясь в сквере на улице Пролетарской в Екатеринбурге на фоне конфликта убил свою знакомую, затем поместил труп в багажник и вывез в лесной массив рядом с Красноуральском.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, предполагаемого убийцу задержали 21 октября. Преступление удалось раскрыть благодаря слаженному взаимодействию следователей и следователей-криминалистов СКР с оперативниками уголовного розыска полиции.