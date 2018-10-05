Вчера в Алапаевском МО произошел крупный пожар

12:13 | 7.10.2018

Фото: ivbg.ru

Вчера, 6 октября, в селе Деево Алапаевского муниципального образования огонь захватил площадь в 84 квадратных метра. В огне оказались частный жилой дом, баня, автомобиль Hyundai Accent, также поврежден гараж.



По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, на место пожара оперативно выехали 3 единицы техники и 6 спасателей. Информации о пострадавших нет. С огнем спасателям удалось справиться довольно быстро.



В настоящее время причина пожара неизвестна.