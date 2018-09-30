Обыски в ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу связаны с нелегальными казино

12:11 | 3.10.2018

Оперативно-следственные мероприятия в ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу, проводимые сотрудниками ФСБ и Следственного комитета в кабинете начальника подразделения Эдуарда Воронина, связаны с материалами полицейских проверок 2016-2017 годов в отношении объектов игорного бизнеса, сообщил veved.ru источник в силовых структурах. Речь идет о целой сети игорных заведений, которая функционировала в уральской столице.



«Визит представителей ФСБ и четвертого следственного управления СКР осуществляется в рамках ранее возбужденного Следственным комитетом бесфигурантного уголовного дела. Следственные действия проводятся в кабинете одного из руководителей оперативного подразделения. Сотрудники полиции оказывают сыщикам ФСБ и СК необходимое содействие и помощь, чтобы разбирательство проходило максимально оперативно и, самое главное, объективно», — подчеркнул пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.



Напомним, что 6 июля Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал бывшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Сергея Кондрашина, который отвечал в подразделении за противодействие игорному бизнесу, в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.



Следствием установлено, что в январе 2017 года Сергей Кондрашин, через своего знакомого, спортсмена Никиту Мальцева, потребовал от представителя букмекерской конторы «Дилсис» 1 миллион 200 тысяч рублей за то, чтобы вернуть ранее изъятое полицейскими оборудование, а также оградить его от дальнейших проверок со стороны сотрудников правоохранительных органов.



Связаны ли как-то обстоятельства по приговору Кондрашину и сегодняшние обыски в ОЭБиПК, неизвестно.