Прокуратура, МВД и СК проводят проверку по факту пожара в Ивделе, в результате которого пострадали шестеро детей

Прошедшей ночью в городе Ивделе, в одном из частных домов, произошёл пожар в результате которого пострадали шестеро детей.«По предварительным данным, у двоих детей ожоги, у четверых отравление угарным газом», - сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.В настоящее время прокуратура Свердловской области проводит проверку, устанавливая обстоятельства произошедшего.В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сообщение о пожаре в доме по улице Краснооктябрьской, 22 в городе Ивделе поступило в дежурную часть в 4:22.«На место ЧП выезжала усиленная следственно-оперативная группа территориального УВД, наши коллеги из СК, МЧС и медики. В доме на момент возникновения пожара находилась хозяйка, женщина 1986 года рождения, и шесть ее детей 2007,2011,2014, 2015,2017, 2018 годов рождения. Кроме собственных детей, в доме находился гостивший крестник женщины, 2003 года рождения.Было установлено, что рано утром мать проснулась от того, что стала задыхаться. Оглядевшись, она обнаружила на кухне, рядом с печью, возгорание и попыталась самостоятельно потушить огонь. Но убедившись, что одной не справиться, эвакуировала детей в баню», — рассказал Валерий Горелых.По его данным, пожаром были уничтожены: часть жилого дома, дворовые постройки, гараж и баня в которую женщина эвакуировала детей. К счастью дети уже были увезены в больницу.«К тому времени детей увезли в больницу вместе с матерью. У всех пострадавших отравление едким дымом, у двух мальчиков 2017 и 2018 годов рождения, ожоги второй и третьей степени. Сейчас они в реанимации, врачи борются за их жизни», — уточнил глава пресс-службы областного МВД.«Полиция и МЧС отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с неисправностью печного отопления. По итогам начавшейся проверки региональное МВД примет соответствующее процессуальное решение», — добавил Горелых, подчеркнув, что семья на учете в территориальном ОВД не состоит.Проводит проверку по факту случившегося и СУ СК России по Свердловской области.