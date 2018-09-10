Пайщики «Бухты Квинс» пожаловались Сергею Охлопкову на председателя кооператива

18:12 | 12.09.2018

Группа пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» обратились к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг их заселения в квартиры. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 7 сентября, выдало застройщику коттеджного поселка «Бухта Квинс» на Шарташе разрешение на ввод в эксплуатацию 3-секционного многоквартирного дома, но, несмотря на это, владельцы квартир не могут получить их, как они заявляют, из-за действий председателя ПЖСК Зили Булатовой. По их мнению, действия Булатовой носят «откровенно деструктивный, противозаконный характер», а митинги «организуются Булатовой в её личных и скандальных целях».



«После сдачи домов мы осмотрели состояние наших квартир. Они полностью соответствуют заключенным нами договорам и построены качественно. Мы готовы их получат и приступать к отделке. Но мы не можем этого сделать, потому что Булатова З. отказывается подписывать акт передачи домов от Застройщика ООО «ЭлитСтрой» кооперативу». Вместо этого она требует, чтобы мы выходили на пикеты с отказами от получения квартир, обвинениями в адрес прокуратуры и призывами посадить А. Новикова в тюрьму», – пишут пайщики в обращении к прокурору Свердловской области.



Они также указывают, что отказываются «участвовать в её бессмысленных и диких акциях» и желают просто получить свои квартиры, которых они, наконец, дождались.



Напомним, что «Бухту Квинс» начали строить в 2010 году, но в 2012 году работы на объекте заморозили из-за нехватки денег. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По этому делу уже осуждена руководитель «Бухты Квинс» Лариса Ассонова. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.



Параллельно с расследованием уголовного дела и противодействием со стороны группы пайщиков под руководством Зили Булатовой, певец Александр Новиков, который был одним из инициаторов возведения «Бухты Квинс», искал деньги для продолжения строительства объекта. В январе 2016 года Александр Новиков сообщил СМИ, что «Бухта Квинс» будет достроена, и сдержал свое слово.

