Свердловских ветеранов МВД отправили в турне по Каме и Волге

В рамках проекта «Единство — наша сила!» свердловские ветераны МВД отправились в турне по Каме и Волге: на теплоходе они посетят Казань, Елабугу, Самару, Саратов, Волгоград, Астрахань и Чайковский.В составе делегации 92 человека, в том числе легендарный сыщик уголовного розыска в отставке Валерий Варламов, узница фашистского концлагеря Любовь Червякова и другие. Возглавляет группу председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел Владимир Ралдугин.«В каждом из этих городов состоятся торжественные мероприятия, связанные с возложением живых цветов к мемориальным комплексам в честь павших в годы войны защитников Отечества. Особая церемония пройдет на Мамаевом кургане у памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Основная цель акции — обмен опытом с коллегами из других регионов по вопросам улучшения морально-психологического состояния ветеранов, детей погибших участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников гетто.«Поездка проходит в год 300-летия полиции России и посвящена грядущей 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В ходе визита будут подписываться договоры о сотрудничестве с местными ветеранскими организациями, торжественно вручаться представителям молодежи первые паспорта гражданина Российской Федерации», — отметил Владимир Ралдугин.