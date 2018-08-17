Общественники проверят все отделы полиции Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартовала акция «Гражданин и полиция», в ходе которой общественники проверят все территориальные отделы и участковые пункты полиции города, а также подразделения по вопросам миграции и ГИБДД.Так, накануне, 21 августа, представители Московской Хельсинкской группы посетили территориальные органы внутренних дел Кировского района. Итоги проверки пока не сообщаются, они будут внесены в акт и представлены руководству УМВД России по Екатеринбургу.«При проверке особое внимание уделялось условиям, в которых осуществляется работа с гражданами. Так, общественников интересовала возможность посещения зданий полиции гражданами с ограниченными возможностями, комфортность пребывания в отделе, включая наличие кондиционеров и питьевой воды, доступность информации о контактах надзорных органов, общественно-наблюдательной комиссии, уполномоченного по правам человека. Было уделено внимание обеспечению пожарной безопасности», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Проверки будут проводиться до конца августа. Выезды назначены на каждый вторник, четверг и пятницу.