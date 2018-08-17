Свердловский облсуд завтра рассмотрит жалобу на приговор экс-заместителю главы Арамиля

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Напомним, что «разработку» Александра Мельникова вел отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по городу Сысерти. При этом, как стало известно veved.ru, понятыми при обыске в кабинете Мельникова были бывший сотрудник ОЭБиПК Сысерти (ныне пенсионер) Алексей Б. и знакомый начальника ОМВД Сысерти Евгения Узянова Денис Ершов, который сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве в крупном размере.
По версии следствия, 12 мая 2017 года Мельников, находясь в городе Арамиль, получил взятку в виде имущественных прав на квартиру площадью 52 кв. м в строящемся доме стоимостью более 2 млн рублей. Ранее он неоднократно высказывал директору компании ООО «Лоджик-девелопмент» Захару Ивачеву (в начале апреля 2018 года ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями»), осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома по ул. Текстильщиков, требования о предоставлении имущественных прав в виде передачи документов, подтверждающих оплату квартиры в указанном доме от имени знакомой ему гражданки. То есть Александру Мельникову вменяют получение права на квартиру в еще не построенном доме, при том что право собственности за гражданином закрепляется лишь с момента регистрации в регистрационной палате. Этот момент ни следствие, ни прокуратуру почему-то не смутил, хотя известно, что у Мельникова изъяли лишь приходный кассовый ордер, подтверждающий оплату недвижимости.
© «Вечерние Ведомости»
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