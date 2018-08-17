Свердловский облсуд завтра рассмотрит жалобу на приговор экс-заместителю главы Арамиля

13:49 | 20.08.2018

В Свердловском областном суде завтра, 21 августа, состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему заместителю главы Арамиля Александру Мельникову. Сысертский районный суд 18 июня признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере», назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы. Председательствовать на процессе будет судья Елена Михеева.



Напомним, что «разработку» Александра Мельникова вел отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по городу Сысерти. При этом, как стало известно veved.ru, понятыми при обыске в кабинете Мельникова были бывший сотрудник ОЭБиПК Сысерти (ныне пенсионер) Алексей Б. и знакомый начальника ОМВД Сысерти Евгения Узянова Денис Ершов, который сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве в крупном размере.



По версии следствия, 12 мая 2017 года Мельников, находясь в городе Арамиль, получил взятку в виде имущественных прав на квартиру площадью 52 кв. м в строящемся доме стоимостью более 2 млн рублей. Ранее он неоднократно высказывал директору компании ООО «Лоджик-девелопмент» Захару Ивачеву (в начале апреля 2018 года ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями»), осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома по ул. Текстильщиков, требования о предоставлении имущественных прав в виде передачи документов, подтверждающих оплату квартиры в указанном доме от имени знакомой ему гражданки. То есть Александру Мельникову вменяют получение права на квартиру в еще не построенном доме, при том что право собственности за гражданином закрепляется лишь с момента регистрации в регистрационной палате. Этот момент ни следствие, ни прокуратуру почему-то не смутил, хотя известно, что у Мельникова изъяли лишь приходный кассовый ордер, подтверждающий оплату недвижимости.