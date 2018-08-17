Во время празднования Дня города в Екатеринбурге в толпе потерялся ребенок

19:02 | 19.08.2018

i.sunhome.ru

Массовое празднование Дня города не прошло без инцидентов. Так, в социальных сетях появилась информация о том, что в толпе екатеринбуржцев потерялся мальчик, который в итоге блуждал в одиночестве в течение часа. К счастью, в толпе полицейские смогли отыскать мальчика.



Известно, что мальчик потерялся в районе сцены возле Театра драмы. На праздник ученик младших классов пришел вместе с папой и братом, но родные не смогли его отыскать и обратились в полицию.