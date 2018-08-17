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19:02 | 19.08.2018

i.sunhome.ru

Во время празднования Дня города в Екатеринбурге в толпе потерялся ребенок

Массовое празднование Дня города не прошло без инцидентов. Так, в социальных сетях появилась информация о том, что в толпе екатеринбуржцев потерялся мальчик, который в итоге блуждал в одиночестве в течение часа. К счастью, в толпе полицейские смогли отыскать мальчика.

Известно, что мальчик потерялся в районе сцены возле Театра драмы. На праздник ученик младших классов пришел вместе с папой и братом, но родные не смогли его отыскать и обратились в полицию.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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