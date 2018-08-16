В Свердловской области появятся экотехнопарки, которые будут сортировать мусор для вторичной обработки

17:03 | 18.08.2018

efimovna.ru

Скоро в Свердловской области должны будут появиться экотехнопарки, которые предназначены для сортировки и вторичной переработки мусора, что позволит уменьшить расходы на новое сырьё и вторично реализовать уже использованное. Их появление позволит повысить уровень переработки отходов до 70–80 процентов.



Об этом накануне сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Под руководством главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина он озвучил планы на ближайший год. В частности, он анонсировал, что Средний Урал перейдёт на новый формат обращения с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами) уже 1 ноября.



На Среднем Урале уже определены региональные операторы переработки ТКО и средняя стоимость услуг. Кроме того, в прошлом году была разработана электронная схема Свердловской области, на которой отражены места возникновения и накопления отходов, информация об их количестве и составе, а также о способах рациональной утилизации. Объём коммунальных отходов в регионе ежегодно увеличивается примерно на 150 миллионов тонн.



Отметим, что только за прошлый год по всей Свердловской области было выявлено около двух тысяч несанкционированных свалок.