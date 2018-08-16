Новости дня
17:03 | 18.08.2018
efimovna.ru
В Свердловской области появятся экотехнопарки, которые будут сортировать мусор для вторичной обработки
Об этом накануне сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Под руководством главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина он озвучил планы на ближайший год. В частности, он анонсировал, что Средний Урал перейдёт на новый формат обращения с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами) уже 1 ноября.
На Среднем Урале уже определены региональные операторы переработки ТКО и средняя стоимость услуг. Кроме того, в прошлом году была разработана электронная схема Свердловской области, на которой отражены места возникновения и накопления отходов, информация об их количестве и составе, а также о способах рациональной утилизации. Объём коммунальных отходов в регионе ежегодно увеличивается примерно на 150 миллионов тонн.
Отметим, что только за прошлый год по всей Свердловской области было выявлено около двух тысяч несанкционированных свалок.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:49 | 18.08.2018
В Екатеринбурге молодожёны, зарегистрировавшие брак в День города, выиграли квартиру
17:03 | 18.08.2018
В Свердловской области появятся экотехнопарки, которые будут сортировать мусор для вторичной обработки
14:56 | 18.08.2018
У камня тоже чувства есть: в День города Татищев и де Геннин получили роскошные букеты цветов
14:32 | 18.08.2018
Ни себе, ни другим: ночью в Екатеринбурге автоворы-неудачники расстреляли автомобиль премиум-класса
14:11 | 18.08.2018
Медведев не скупится на третью столицу: Екатеринбург получил ещё 85 миллионов рублей на ЭКСПО-2025
12:20 | 18.08.2018
В Екатеринбурге состоится праздничный мятеж кавээнщиков в поддержку Юлии Михалковой, которую сняли с выборов в гордуму
11:51 | 18.08.2018
295 — баба ягодка опять: что ждёт екатеринбуржцев в День города
11:00 | 18.08.2018
В День города в Екатеринбурге состоится митинг против пенсионной реформы
10:37 | 18.08.2018
Накануне Дня города выдающихся женщин Екатеринбурга наградили за вклад в развитие города
21:42 | 17.08.2018
В Екатеринбурге с набережной у Театра драмы пропал гранитный шар
20:44 | 17.08.2018
В Пермском крае разрабатывают проекты умных городов
20:31 | 17.08.2018
В Свердловской области лагерь, где отравились несколько детей, возобновил свою работу
19:42 | 17.08.2018
По Екатеринбургу начал курсировать новый трамвай
18:22 | 17.08.2018
Сергей Половников наградил юнармейцев — победителей первой смены окружного лагеря «Гвардеец»
17:15 | 17.08.2018
Народная премьера фильма «Днюха» в Перми состоится 20 августа в «Киномаксе» ТРК «Столица»
17:06 | 17.08.2018
ГИБДД: в ДТП у автовокзала в Екатеринбурге пострадал один человек
16:44 | 17.08.2018
Уральские хакеры украли с банковских счетов 1,2 млрд рублей и взломали базу данных Кольцово
16:42 | 17.08.2018
Курганец украл из магазина бутылку элитного шампанского
16:23 | 17.08.2018
В утреннем ДТП у автовокзала пострадал 13-летний подросток
15:44 | 17.08.2018
В Зауралье 98 кандидатов будут биться на выборах за вакантные должности в органах местного самоуправления
15:38 | 17.08.2018
Чемпионат России по воркауту соберет в Челябинске 130 спортсменов
15:18 | 17.08.2018
В пермском аэропорту продолжается реконструкция рулежной дорожки
15:08 | 17.08.2018
В День города курганцам покажут самого сильного человека России и буксировку силачами КамАЗа
15:05 | 17.08.2018
В Пермском районе будет установлен новый комплекс фотовидеофиксации
15:03 | 17.08.2018
Жителям Сосновского района устроили экскурсию на Михеевский ГОК
14:58 | 17.08.2018
В Кировграде инспектор Ростехнадзора получила четыре года за взятку в 200 тысяч рублей
14:40 | 17.08.2018
В пермских школах появилось энергосберегающее оборудование
14:37 | 17.08.2018
Свердловчан зовут на Всероссийский субботник
14:28 | 17.08.2018
На Урале гастролируют сторонники фигурантов скандального уголовного дела
14:19 | 17.08.2018
До октября на Уктусе перекрыли две улицы
14:04 | 17.08.2018
Жителю Зауралья грозит срок за хук полицейскому в машине ДПС
13:58 | 17.08.2018
Житель Асбеста предстанет перед судом за попытку хищения денег у банков
13:28 | 17.08.2018
В воскресенье в Прикамье возможны ограничения движения на трассе Р-242
13:22 | 17.08.2018
В сентябре пермяков приглашают на ярмарки сельхозпродукции
13:12 | 17.08.2018
В Перми за мошенничество в сфере грузоперевозок осужден уроженец Свердловской области
12:58 | 17.08.2018
Екатеринбуржцев приглашают пострелять из оружия времен ВОВ
12:48 | 17.08.2018
Выходные в Перми будут холодными
12:33 | 17.08.2018
В Нижнем Тагиле будут судить шестерых наркодилеров, у которых нашли два килограмма «синтетики»
12:28 | 17.08.2018
В Перми должница за тепло залезла в багажник машины, препятствуя аресту транспортного средства
12:14 | 17.08.2018
Шадринский автоагрегатный завод расширяет линейку выпускаемой продукции и развивает отношения с партнёрами из США
12:00 | 17.08.2018
Фильмы о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 покажут в Каннах
11:40 | 17.08.2018
На остановке в Екатеринбурге автомобиль сбил двух человек
11:18 | 17.08.2018
Налоговики пытаются обанкротить лакокрасочный завод на Урале