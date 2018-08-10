Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании из Екатеринбурга

10:59 | 16.08.2018

ООО «Управляющая компания «Северка», обслуживающее многоквартирные дома в одноименном поселке в пригороде Екатеринбурга и Шувакише, подала заявление в арбитражный суд о собственном банкротстве. Под управлением УК находится около 70 МКД, преимущественно старого жилфонда. Согласно картотеке суда, у УК «Северка» накопились долги перед поставщиками ресурсов в лице ЕМУП «Водоканал», ПАО «Т Плюс», АО «Екатеринбургэнергосбыт», АО «Екатеринбурггаз». Кроме этого, требования финансового характера к управляющей компании предъявляют администрация Екатеринбурга и ЕМУП «Спецавтобаза».



Напомним, что в мае этого года была признана банкротом управляющая компания «Дом-Сервис», в отношении УК открыто конкурсное производство. В числе кредиторов — АО «Екатеринбурггаз», ПАО «Т Плюс» (задолженность составляет 53 миллиона рублей), налоговая инспекция, МУП «Екатеринбургэнерго» и МУП «Водоканал».