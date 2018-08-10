Почти 60 тысяч жителей Свердловской области пьют грязную воду

22:28 | 15.08.2018

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Около 60 тысяч жителей Свердловской области не обеспечены качественной питьевой водой, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.



Эта цифра составляет всего 1,5% от населения региона, однако ещё почти 30% от всех свердловчан – более 1 миллиона человек – пьют условно чистую воду, т.е. потенциально заражённую. Это связано с тем, что четверть всей воды в централизованной системе водоснабжения не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям.



Остальные 70% свердловчан, то есть 2,7 миллиона человек, обеспечены доброкачественной питьевой водой.

