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19:31 | 15.08.2018

ekaterinburg.go2all.ru

Три озеленённых парка в Екатеринбурге претендуют на звание охраняемой природной территории

Три озеленённых парка в Екатеринбурге могут стать объектами особой природной охраны. Это сквер имени Джавархалала Неру около железнодорожного вокзала, сквер Юнеско (в границах улиц Пролетарской — Дзержинского — Толмачева) и сквер по улице Клары Цеткин. Администрация города объявила конкурс стоимостью почти 300 тысяч рублей на экологическое обследование этих парков для придания им нового статуса.

Экспертам предстоит много кропотливой работы по выявлению признаков, по которым данные парки смогут считаться особо охраняемыми объектами. В ходе комплексного исследования экологи выявят в указанных парках специфику флоры и фауны, опишут ландшафт, установят географические координаты особо охраняемой природной территории, определят, какие деревья там растут и есть ли среди них краснокнижные растения.

Также исполнитель должен выявить, что содержится в почве на территории трёх скверов и дать характеристику атмосферного воздуха на предмет загрязняющих веществ.

Работы должны быть проведены до 15 ноября.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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