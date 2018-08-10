В Екатеринбурге осудили бывшую сотрудницу полиции, купившую за биткоины мефедрон

17:22 | 15.08.2018

tengrinews.kz

В Екатеринбурге на 1 год 3 месяца в колонии общего режима осуждена бывшая сотрудница полиции Мария Симцова. Она признана виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».



Судом установлено, что 19 мая этого года женщина через Интернет купила 0,81 грамма мефедрона, расплатившись за наркотик криптовалютой «биткоин» (в размере, эквивалентном 1650 рублям).



«Часть наркотического средства осужденная употребила возле водоема в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга в салоне автомашины, на которой передвигалась. Оставшуюся часть обнаружили сотрудники полиции в бардачке этого автомобиля», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Отметим, что на момент совершения преступления Симцова являлась действующим сотрудником органов внутренних дел — участковым уполномоченным отдела полиции. 22 мая ее уволили.



Приговор не вступил в законную силу. По данным veved.ru, дело рассматривалось в особом порядке. Известно также, что дело рассматривал судья Виталий Андросов, который в настоящее время председательствует на процессе по делу бывшего начальника Верх-Исетского отделения ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Игоря Гайдакевич-Соколюка, обвиняемого в получении взятки.



- Выявили данную нерадивую сотрудницу полицейские из патрульно-постовой службы в ходе патрулирования вверенной территории весной нынешнего года. В течение трех суток горе-участковая была с позором изгнана из системы МВД, уволена по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. А теперь она еще и понесет предусмотренную законом уголовную ответственность. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности за формализм в воспитании личного состава привлечены ее трое непосредственных руководителей. Итог судебного разбирательства будет доведен до личного состава Свердловского гарнизона полиции в рамках служебной подготовки с целью профилактики подобного рода ЧП, — прокомментировал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.