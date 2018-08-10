В Екатеринбурге на улице Блюхера столкнулись две иномарки

Сегодня днем, 15 августа, около 16:00 в Екатеринбурге на улице Блюхера произошло ДТП с участием двух иномарок. По предварительным данным, «Хендай Акцент» выезжал с дворовой территории Шадринского переулка, и, поворачивая налево, не пропустил «Форд Фокус», который двигался по Блюхера со стороны Гагарина в направлении улицы Восточной. В результате столкновения у «Хендая» оказались сильно замяты левые передняя и пассажирская дверь и выбито лобовое стекло. У «Форда» повреждена передняя часть автомобиля. В настоящее время на месте ДТП образовалась пробка в обоих направлениях.Отметим, что ДТП на перекрестке Блюхера и переулка Шадринский происходят регулярно. Автомобилисты отмечают что ситуацию могла бы изменить установка знака, запрещающего поворот налево при выезде с Шадринского переулка.