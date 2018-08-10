В Свердловской области пройдет «Всероссийский день картофельного поля»

14:57 | 15.08.2018

newsprom.ru

22–23 августа на полях крупнейшего производителя овощей в Свердловской области — АО АПК «Белореченский» — пройдет выставка «Всероссийский день картофельного поля — 2018». Ожидается, что в ней примут участие специалисты из России, ближнего зарубежья и Европы: производители картофеля, ученые, семеноводы.



Участники обсудят развитие отрасли, а также познакомятся с современной сельхозтехникой. Как рассказал руководитель Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства профессор Никита Зезин, подготовка к выставке длилась несколько месяцев. На Урал приезжали представители ведущих селекционных станций России, Татарстана, Германии, Голландии, которые высадили на опытных полях свой картофель.



— На Дне картофельного поля мы будем инспектировать всходы и плоды, исследовать качество прорастания, созревания, адаптацию. Но уже сейчас можно смело говорить, что российские культуры не уступают по качеству европейским — германским, голландским, — отметил профессор.



На данный момент Свердловская область полностью обеспечивает себя картофелем. Более 80 % семян, которые используют уральские аграрии, иностранной селекции. В прошлом году на Среднем Урале построили селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель», который должен обеспечить сельхозпроизводителей семенами собственного производства.