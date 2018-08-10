Роспотребнадзор приостановил деятельность службы доставки еды «Два берега» в Екатеринбурге

14:32 | 15.08.2018

news-24.ru

В Екатеринбурге на 35 суток приостановлена деятельность службы доставки готовой еды «Два берега» (ООО «Пит Экспресс», ул. Первомайская, 77). Причиной стали многочисленные нарушения санитарного законодательства.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на предприятии выявлены нарушения требований хранения продуктов и инвентаря, стеллажи холодильного оборудования повреждены коррозией, отсутствуют условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены, помещениям необходим ремонт и дезинсекция.



По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении. Суд приостановил деятельность предприятия до устранения нарушений.