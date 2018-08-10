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11:34 | 15.08.2018

rostovgazeta.ru

В Новой Ляле будут судить молодого человека, укравшего пенсию у бабушки с дедушкой

В Новой Ляле задержан 20-летний молодой человек, который подозревается в краже пенсии у своих дедушки и бабушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

По версии следствия, 5 июля к пожилой паре пришел внук и попросил денег для покупки сотового телефона. Дедушка дал молодому человеку 2 тысячи рублей. Видимо, сумма не устроила внука, и он украл 17 тысяч рублей, пользуясь тем, что дедушка был пьян, а бабушка ушла к соседям.

На украденные деньги молодой человек купил телефон за 9 тысяч рублей, остальное было потрачено на продукты и другие нужды.

За кражу уральцу грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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