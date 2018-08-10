Слишком много нитратов: ученые УрГЭУ проверили арбузы в Екатеринбурге

14:59 | 13.08.2018

ok.ru

Эксперты Единого лабораторного комплекса Уральского государственного экономического университета проверили арбузы в торговых точках Екатеринбурга и сделали вывод: есть их пока рано. Лучшее время сбора арбузов — конец августа и сентябрь.



Отмечается, что в коре арбузов специалисты обнаружили от 150 до 204 мг/кг нитратов при норме 60 мг/кг, в мякоти — от 250 до 519 мг/кг. При этом уровень радиации в плодах намного ниже допустимого по ГОСТу.



— Таким образом, в ходе исследовательских работ в Едином лабораторном комплексе университета выяснилось, что недавняя информация в СМИ, утверждающая, что в Свердловской области все поставщики арбузов добросовестные и их продукция отвечает всем требованиям, мягко говоря, не соответствует действительности. Истинное время сбора урожая арбузов — конец августа, сентябрь. Так что для качественной, столь любимой многими ягоды еще рановато, — отмечают эксперты.