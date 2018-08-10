Первые учения стран ОДКБ состоятся в Свердловской области

13:50 | 12.08.2018

Минобороны России

В Свердловской области состоятся первые Командно-штабные учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Воздушный мост», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Сообщается, что основной площадкой для маневров станет аэропорт Кольцово.



Мероприятие в Свердловской области состоится в начале октября. В этих учениях примут участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. На учениях будут отработаны организация и система управления воздушными перевозками. Россию на маневрах представит Центральный военный округ.