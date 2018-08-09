В Екатеринбурге стартовал Первый Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера»

14:23 | 11.08.2018

uflart.ru

В эту субботу, 11 августа, в Екатеринбурге открылся Первый Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». В сквере у Дворца молодёжи профессиональные дизайнеры разбили 15 миниатюрных парков, объединённых общей темой «Музыка сада».



Каждый из 15 миниатюрных полноценных скверов полностью укомплектован так, чтобы стать образцом идеального паркового благоустройства. Как сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, ландшафтные дизайнеры проведут экскурсии по садам и покажут оригинальные варианты городских парков.



Помимо экскурсий можно посетить лектории ландшафтных дизайнеров из России, Польши и Финляндии.



Фестиваль «Атмосфера» будет проходить до 20 августа.