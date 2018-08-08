ЕМУП «Спецавтобаза» определило победителя аукциона на утилизацию отходов

14:20 | 9.08.2018

ЕМУП «Спецавтобаза» намерено заключить контракт по утилизации ТБО на полигоне «Северный» (расположен вблизи поселка Крутой, в 6 километрах от Верхней Пышмы) с компанией из Режа ООО «Борей-А».



Данное предприятие выступило единственным, которое готово провести «комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия от объекта размещения отходов» за 36 миллионов 709 тысяч рублей. Контракт, который будет действовать до конца года, пока не подписан.



В стоимость контракта входят услуги по переработке отходов, анализ проб почв, подземных вод и атмосферного воздуха объекта на полигоне за период с 2015 года по настоящее время, а также проектирование и строительство водоочистных сооружений на объекте.