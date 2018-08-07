Замечания полпреда президента пошли на пользу главе администрации Екатеринбурга

16:25 | 8.08.2018

Фото: ura.ru

Сегодня во время расширенного аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений и МУПов глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб дал поручение специалистам мэрии по благоустройству не снижать темпов ремонта улично-дорожной сети города, кроме того, он обозначил приоритетные задачи на август.



Отметим, что поручение было дано сразу после рабочей встречи Александра Якоба с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым. Во время встречи Цуканов указал главе администрации города на «неидеальное состояние городских улиц и тротуаров».



Кроме того, на совещании Александр Якоб также дал поручение провести День города на высшем уровне. А под конец встречи глава администрации заявил о необходимости перехода к активной фазе подготовки к отопительному сезону, на что, кстати, также обращал внимание сити-менеджера полпред президента.