В Воронежской области суд вынес приговор по громкому делу о вымогательстве крупной суммы у УГМК

22:36 | 3.08.2018

Фото:Анастасия Удеревская

В пятницу, 3 августа, Новоусманский райсуд Воронежской области вынес приговор по громкому делу о вымогательстве крупной суммы денег у «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). Эколог-активист Михаил Безменский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (изначально дело возбуждали по ст. 163 УК РФ «Вымогательство», но впоследствии оно было переквалифицировано). Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии и возмещению ущерба в размере 9,3 млн рублей. Казачьего атамана Игоря Житенева суд оправдал (прокурор просил для него 7 лет строгого режима).



Напомним, что уголовное дело было возбуждено в 2013 году. Активисты были задержаны после получения денег от одного из топ-менеджеров УГМК. По версии следствия, они вымогали 26 млн рублей у УГМК за прекращение протестов против разработки медно-никелевых месторождений в Новохоперском районе Воронежской области (протесты сопровождались поджогами буровых установок). Позднее обвинение переквалифицировали по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).