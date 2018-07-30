Суд продлил арест свердловскому авторитету Овчине

11:36 | 1.08.2018

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест свердловскому авторитету Андрею Овчинникову, известному в криминальных кругах как Овчина. Он обвиняется в похищении человека, которое произошло в октябре 2017 года, и незаконном хранении оружия. Овчина был задержан сотрудниками полиции еще в январе 2018 года, с тех пор он находится в СИЗО. Решение Ленинского райсуда Овчинников обжаловал, но, как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, вышестоящая инстанция оставила решение без изменения.