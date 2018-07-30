Новости дня
11:36 | 1.08.2018
Суд продлил арест свердловскому авторитету Овчине
© «Вечерние Ведомости»
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15:13 | 1.08.2018
Пермячка, после покупки квартиры, оплатила еще и 48 тыс. рублей долга предыдущего собственника за коммуналку
15:12 | 1.08.2018
Жителя Невьянска будут судить за продажу опасного спирта
15:04 | 1.08.2018
Приставы опечатали термальный бассейн на популярной в Зауралье базе отдыха «Баден-Баден»
14:48 | 1.08.2018
На подъезде к Екатеринбургу выявлены тонны рыбы, перевозимые с нарушением температурного режима
13:58 | 1.08.2018
На Урале впервые провели операции на позвоночниках онкобольных
13:44 | 1.08.2018
Утром произошел пожар в квартире дома на улице Начдива Онуфриева
13:26 | 1.08.2018
В День города Камышлов ожидает 15 тысяч гостей
12:55 | 1.08.2018
На берегу озера Брюхово в Зауралье нашли мертвого рыбака
12:52 | 1.08.2018
К новому учебному году готово более 60 % образовательных организаций Пермского края
12:47 | 1.08.2018
Миссис Екатеринбург Яна Винарская стала мамой в шестой раз
12:32 | 1.08.2018
Обвинение запросило более 40 лет для членов банды грабителей-велосипедистов в Екатеринбурге
12:00 | 1.08.2018
На Урале будет локализовано производство рубильников
11:36 | 1.08.2018
Суд продлил арест свердловскому авторитету Овчине
11:15 | 1.08.2018
Уральцы тратят деньги на гаджеты, путешествия и AliExpress
11:01 | 1.08.2018
Курган на 10 дней останется без горячей воды
10:57 | 1.08.2018
В Карпинске злостного алиментщика наказали обязательными работами
10:40 | 1.08.2018
Губернатор: «Подготовка участков под ФАПы — личная ответственность глав муниципалитетов перед жителями»
10:37 | 1.08.2018
Губернатор раскритиковал глав районов за отставание от графика подготовки к зимнему периоду
09:49 | 1.08.2018
В администрации Екатеринбурга проходят собеседования с кандидатами на пост главы города
09:30 | 1.08.2018
В столице Урала соберутся лучшие банщики-парильщики
09:14 | 1.08.2018
В Екатеринбурге при демонтаже рекламного щита пострадал рабочий
23:07 | 31.07.2018
В Екатеринбурге «Коммунистов России» поддержали мертвецы
20:51 | 31.07.2018
Екатеринбуржцам предстоит страховать имущество жилых домов за свой счет
19:29 | 31.07.2018
По Екатеринбургу курсирует экспериментальный трамвай без кондуктора
19:02 | 31.07.2018
В воскресенье в Екатеринбурге общественный транспорт изменит маршруты
18:36 | 31.07.2018
В Верхней Пышме пропал мужчина, перенёсший инсульт и ушедший из больницы
17:40 | 31.07.2018
В Каменском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых
17:14 | 31.07.2018
В Екатеринбурге силовики задержали бомжа, который расквитался с собутыльником за несколько минут до поимки
17:07 | 31.07.2018
На «Безумные дни» в столицу Урала съедутся более 600 музыкантов
17:03 | 31.07.2018
В Екатеринбурге снимают фильм об интеграции и инклюзивной культуре
16:40 | 31.07.2018
Какие улицы будут перекрываться в Екатеринбурге на День города?
16:26 | 31.07.2018
Пермяков приглашают организовать шефство над особо охраняемыми природными территориями города
16:15 | 31.07.2018
Зауральского следователя МВД осудили за фиктивный больничный
16:04 | 31.07.2018
Пермячка погасила долг в размере 4,5 млн рублей за возможность отправиться на отдых в Италию
15:58 | 31.07.2018
Екатеринбуржцам покажут «Купание красного коня»
15:38 | 31.07.2018
По итогам I полугодия 2018 года задолженность за тепло перед компаниями «Т Плюс» в Пермском крае составляет 8,2 млрд рублей
15:00 | 31.07.2018
Более 20 лет получили в Екатеринбурге руководители строительных компаний, присвоившие деньги граждан
14:39 | 31.07.2018
В Екатеринбурге будут судить семью, продававшую через Интернет несуществующее имущество
14:12 | 31.07.2018
На Урале автоледи осталась еще должна дорожникам после попадания ее машины в выбоину
13:42 | 31.07.2018
Сотрудников екатеринбургской мэрии отправили на психиатрическое освидетельствование