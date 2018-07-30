В Карпинске злостного алиментщика наказали обязательными работами

10:57 | 1.08.2018

dolgi-dolgi.ru

В Карпинском районном отделе судебных приставов УФССП России по Свердловской области находилось исполнительное производство в отношении должника по алиментам, не платившего средства на содержание своей 9-летней дочери.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, в отношении мужчины был принят полный комплекс мер принудительного взыскания, в том числе ограничение в праве выезда за границу, арест автомобиля «Фиат-Альбеа» 2009 года выпуска.



— Все эти меры лишь временно способствовали погашению задолженности по алиментам, и в 2018 году она вновь накопилась на сумму 69 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе.



Алиментщику назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ, только после отбывания наказания он оплатил задолженность.