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10:39 | 1.08.2018

hibiny.com

В Нижнем Тагиле предпринимателю грозит три года за невыплату зарплаты работникам

В Нижнем Тагиле будут судить индивидуального предпринимателя – руководителя предприятия по организации услуг общественного питания. За невыплату зарплаты работникам ему грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, задолженность образовалась перед тремя сотрудниками – двумя поварами и мойщицей посуды.

По версии следствия, предприниматель имел реальную возможность своевременно и в полном объеме выплачивать зарплату, но не делал этого из корыстной и иной личной заинтересованности.

© «Вечерние Ведомости»

 


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