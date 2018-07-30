В Нижнем Тагиле предпринимателю грозит три года за невыплату зарплаты работникам

10:39 | 1.08.2018

hibiny.com

В Нижнем Тагиле будут судить индивидуального предпринимателя – руководителя предприятия по организации услуг общественного питания. За невыплату зарплаты работникам ему грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, задолженность образовалась перед тремя сотрудниками – двумя поварами и мойщицей посуды.



По версии следствия, предприниматель имел реальную возможность своевременно и в полном объеме выплачивать зарплату, но не делал этого из корыстной и иной личной заинтересованности.