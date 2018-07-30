В Екатеринбурге в посёлке Лечебном ушли из дома и пропали сразу три человека

Елизавета Жучкова, Денис Квашнин и Михаил Фофанов ушли из дома в субботу, 28 июля, и больше никто из родственников их не видел. У Елизаветы дома осталась пятилетняя дочь.Тётя Дениса Квашнина, Камилла, рассказывает, что в пятницу вечером молодые люди отдыхали где-то в Екатеринбурге. Ночью они вернулись домой. Их было четверо, но утром один из друзей, Евгений, ушел на работу. Позже именно он забил тревогу, сообщив о пропаже товарищей.«По нашей информации, они все вместе вышли на улицу. Связь с ними все поддерживали, в том числе Евгений, который ушел на работу. Все было хорошо. В районе 14:00 стал недоступен телефон Лизы. Примерно в это время их видели в магазине рядом с домом. После этого ребята перестали брать трубку. В районе девяти стали недоступны уже все телефоны ребят», — рассказывает Камилла.После этого друзей никто не видел. Родители и близкие друзей в панике, они уже обзвонили всех друзей, родственников и просто знакомых ребят. Телефонному обзвону подверглись все приемные покои больниц, психоневрологические и наркологические диспансеры, отделения полиции.В полиции на просьбу родственников отследить по биллингу телефонов, откуда друзья последний раз выходили на связь или где их телефоны были доступны перед отключением, ответили, что смогут это сделать только в течение 10 дней.«На просьбу определить, где находились телефоны ребят перед отключением, нам правоохранительные органы ответили, что только в течение десяти дней они смогут это сделать. Прямым текстом сказали связываться с операторами мобильной связи и просить у них это сделать», — говорит Камилла.«Заявление мы написали. Пока результатов ноль! Если кто-то находился рядом или просто видел их, сообщите! Очень хочется верить, что все хорошо», — обращается с просьбой ко всем Камилла, сообщая номер своего телефона: + 7 (922) 188-00-94.Всем, кто обладает информацией о том, где могут находиться молодые люди, просьба звонить в отдел полиции по номеру 356-42-06 или по телефону 02.