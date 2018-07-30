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10:17 | 1.08.2018
Фото: страницы ребят в социальных сетях
В Екатеринбурге в посёлке Лечебном ушли из дома и пропали сразу три человека
Тётя Дениса Квашнина, Камилла, рассказывает, что в пятницу вечером молодые люди отдыхали где-то в Екатеринбурге. Ночью они вернулись домой. Их было четверо, но утром один из друзей, Евгений, ушел на работу. Позже именно он забил тревогу, сообщив о пропаже товарищей.
«По нашей информации, они все вместе вышли на улицу. Связь с ними все поддерживали, в том числе Евгений, который ушел на работу. Все было хорошо. В районе 14:00 стал недоступен телефон Лизы. Примерно в это время их видели в магазине рядом с домом. После этого ребята перестали брать трубку. В районе девяти стали недоступны уже все телефоны ребят», — рассказывает Камилла.
После этого друзей никто не видел. Родители и близкие друзей в панике, они уже обзвонили всех друзей, родственников и просто знакомых ребят. Телефонному обзвону подверглись все приемные покои больниц, психоневрологические и наркологические диспансеры, отделения полиции.
В полиции на просьбу родственников отследить по биллингу телефонов, откуда друзья последний раз выходили на связь или где их телефоны были доступны перед отключением, ответили, что смогут это сделать только в течение 10 дней.
«На просьбу определить, где находились телефоны ребят перед отключением, нам правоохранительные органы ответили, что только в течение десяти дней они смогут это сделать. Прямым текстом сказали связываться с операторами мобильной связи и просить у них это сделать», — говорит Камилла.
«Заявление мы написали. Пока результатов ноль! Если кто-то находился рядом или просто видел их, сообщите! Очень хочется верить, что все хорошо», — обращается с просьбой ко всем Камилла, сообщая номер своего телефона: + 7 (922) 188-00-94.
Всем, кто обладает информацией о том, где могут находиться молодые люди, просьба звонить в отдел полиции по номеру 356-42-06 или по телефону 02.
© «Вечерние Ведомости»
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