В Каменском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых

17:40 | 31.07.2018

rb7.ru

В Каменском районе будут судить 34-летнего заместителя директора ООО «Городок +», зарегистрированного в Екатеринбурге. Мужчину обвиняют в незаконной добыче полезных ископаемых.



По версии следствия, замдиректора в течение длительного времени с помощью специализированной техники, не имея специального государственного разрешения, добывал скальный грунт магнетических пород в карьере, расположенном вблизи поселка Мартюш Каменского района. Далее грунт доставлялся на металлургический завод.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, добывая скальный грунт, обвиняемый незаконно извлек доход более чем в 14 млн рублей. Теперь ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.