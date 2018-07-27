На заправке «Лукойла» в Екатеринбурге с водителей требуют деньги за пролитый прошлыми клиентами бензин

22:17 | 30.07.2018

ru.sputnik.kg

В Екатеринбурге на одной из заправок «Лукойла» водителей обязывают оплачивать капли пролитого бензина, который остался в пистолете после предыдущих клиентов. Чрезмерную экономность проявили сотрудники АЗС на улице Трудовой, 22.



Именно на этой заправке действует постоплатная система – оплачивать бензин клиентам предлагается после заправки автомобиля. Один из таких водителей попался на мелкую хитрость сотрудников.



«Когда я подошел на кассу, с меня сначала попросили заплатить 1,8 рубля, а уже потом взяли сумму за заправленный бензин. Оказалось, что мне посчитали оставшиеся от предыдущего автомобилиста капли в пистолете, которые я пролил, когда шел к машине. Только потом оператор мне заявил, что на данной заправке заливать бензин должен заправщик», — сказал читатель потерпевший.



Житель Екатеринбурга отметил, что двух рублей ему не жалко, однако его не устраивает, что сотрудники этой АЗС пытаются заработать даже на таких мелочах. Ведь если за день здесь заправляются тысячи водителей, то лишь в сутки эта АЗС выручает не по одной лишней тысяче рублей.



Ранее Федерация автовладельцев России провела исследование, после которого сделала вывод, что в среднем на заправках недоливают около 5% оплаченного бензина. В результате недолива на некоторых АЗС реальная стоимость литра бензина превышает заявленную на 10-15 рублей.