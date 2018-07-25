В Нижнем Тагиле обнаружена «опасная трясина» — огромное болото из нефтепродуктов

09:59 | 27.07.2018

Фото: «Тагил-ТВ»

В Нижнем Тагиле жительница посёлка Руш Татьяна Фуражова привлекла внимание общественности и администрации города к случайно обнаруженному болоту из смолы, точнее из нефтепродуктов, которое образовалось ещё во время Великой Отечественной войны, когда там смолили шпалы. Рядом с гиблым местом находятся жилые дома посёлка, корпуса санатория, мимо проходят железная дорога и тропинка, по которой ходят люди. Кстати, сама Татьяна обнаружила его случайно, когда шла к подруге как раз по этой тропинке.



Журналисты телеканала «Тагил-ТВ» сняли сюжет о болоте, во время съёмок местные жители рассказали журналистам, что в трясине погибло несколько людей, а последней жертвой стала собака. Болото не различишь сразу: края заросли травой и с первого взгляда опасности не видно, но стоит наступить на него — и выбраться будет крайне сложно, а может, даже и невозможно.



Татьяна собирает подписи местных жителей под обращением к администрации города с просьбой убрать болото и засыпать яму или, в крайнем случае, если быстро сделать этого не получится, хотя бы оградить опасное место. А пока Татьяна целую неделю таскала ветки и кусты, спиленные вдоль полотна железной дороги, и закрывала ими подходы к трясине.



Представители администрации будут устанавливать, кому принадлежит территория, на которой расположено болото, и разрабатывать план ликвидации опасного места, в котором скопилась смола.



Странно, что никто раньше не обращал внимания на это место, особенно природоохранная прокуратура. Целое болото из нефтепродуктов десятилетиями находится рядом с жилыми домами и, что самое интересное, с оздоровительным учреждением — санаторием.







Видео: «Тагил-ТВ»