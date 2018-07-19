Прокуратура внесла представление и. о. главы Североуральского ГО из-за ситуации с водой

12:41 | 20.07.2018

yakutsk.news

В Североуральске по факту нарушений при обеспечении населения водоснабжением прокуратура внесла представления об их устранении в адрес МУП «Комэнергоресурс» (занимается обеспечением водоснабжения) и и. о. главы Североуральского городского округа Владимира Паслера.



- Помимо этого, в отношении МУП «Комэнергоресурс» прокуратура возбудила административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), которое направлено для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Сегодня прокурор Североуральска Егор Корнилов и Владимир Паслер проинспектировали пункты выдачи воды и убедились, что жители могут получить воду в неограниченном количестве.



Напомним, что 16 июля из-за провала в русле реки Калья на территории Североуральского городского округа ухудшилось качество воды, поставляемой населению. Сейчас воду из-под крана можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Для приготовления пищи жителям рекомендовано использовать бутилированную или родниковую кипяченую воду. В округе организован подвоз питьевой воды.