Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Депутаты Государственной думы РФ проголосовали за внесение изменений в закон, повышающий пенсионный возраст в России, в первом чтении.Как стало известно veved.ru, «за» проголосовали почти все члены фракции «Единой России» (328 парламентариев). Один депутат проголосовал «против», еще 8 членов фракции не стали участвовать в голосовании (среди них, например, Сергей Железняк — заместитель секретаря Генсовета «ЕР», Виталий Милонов и Вячеслав Фетисов).Все члены фракции ЛДПР, присутствовавшие на заседании, — 37 депутатов — проголосовали «против» антинародного закона. Среди них — свердловчане Игорь Торощин и Данил Шилков. Еще двое «жириновцев» не приняли участие в голосовании.Также проголосовали против повышения пенсионного возраста члены фракции «Справедливой России» (22 депутата, в их числе уралец Дмитрий Ионин) и КПРФ (42 парламентария).— Если думское большинство все же простым количеством голосов продавит принятие правительственного законопроекта, ЛДПР будет настаивать на его корректировке и вносить соответствующие поправки, направленные на максимальное смягчение положений законопроекта для граждан. Во фракции ЛДПР будем до конца биться за сохранение действующей возрастной планки выхода на пенсию. Мы по-прежнему настаиваем на нецелесообразности принятия этого законопроекта в его нынешнем виде. Как минимум, категорически нельзя допустить вступление его в силу с 2019 года. Необходимо также отменить запрет на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Нужно учесть и тщательно проанализировать все негативные моменты, которых сейчас предостаточно, — заявлял ранее Игорь Торощин.