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15:52 | 19.07.2018

Фото: http://duma.gov.ru/

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Депутаты Государственной думы РФ проголосовали за внесение изменений в закон, повышающий пенсионный возраст в России, в первом чтении.

Как стало известно veved.ru, «за» проголосовали почти все члены фракции «Единой России» (328 парламентариев). Один депутат проголосовал «против», еще 8 членов фракции не стали участвовать в голосовании (среди них, например, Сергей Железняк — заместитель секретаря Генсовета «ЕР», Виталий Милонов и Вячеслав Фетисов).

Все члены фракции ЛДПР, присутствовавшие на заседании, — 37 депутатов — проголосовали «против» антинародного закона. Среди них — свердловчане Игорь Торощин и Данил Шилков. Еще двое «жириновцев» не приняли участие в голосовании.

Также проголосовали против повышения пенсионного возраста члены фракции «Справедливой России» (22 депутата, в их числе уралец Дмитрий Ионин) и КПРФ (42 парламентария).

— Если думское большинство все же простым количеством голосов продавит принятие правительственного законопроекта, ЛДПР будет настаивать на его корректировке и вносить соответствующие поправки, направленные на максимальное смягчение положений законопроекта для граждан. Во фракции ЛДПР будем до конца биться за сохранение действующей возрастной планки выхода на пенсию. Мы по-прежнему настаиваем на нецелесообразности принятия этого законопроекта в его нынешнем виде. Как минимум, категорически нельзя допустить вступление его в силу с 2019 года. Необходимо также отменить запрет на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Нужно учесть и тщательно проанализировать все негативные моменты, которых сейчас предостаточно, — заявлял ранее Игорь Торощин.

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших

© «Вечерние Ведомости»

 


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