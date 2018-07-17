Возбуждено уголовное дело по факту задержки зарплаты на екатеринбургском предприятии

09:52 | 19.07.2018

ngzt.ru

В Екатеринбурге прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед 104 сотрудниками екатеринбургского отделения АО «Уралаэрогеодезия». За период с января по апрель 2018 года работники предприятия не получили более пяти миллионов рублей.



Генеральный директор оштрафован на 10 тысяч рублей. По факту нарушения трудового законодательства возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы и иных выплат», сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.