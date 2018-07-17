Новости дня
16:48 | 18.07.2018
opengaz.ru
В Североуральском ГО выдается по два литра воды на человека
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, вода выдается из расчета два литра на человека. Также воду доставляют на социально значимые объекты и по адресам проживания маломобильных граждан.
На месте провала ведутся восстановительные работы. По всем вопросам можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Североуральска по телефону 8 (34380) 2-69-60.
— Всего в ликвидации последствий аварийной ситуации и обеспечении жизнедеятельности населения задействованы 78 человек и 24 единицы техники, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что 16 июля из-за провала в русле реки Калья на территории округа ухудшилось качество воды, поставляемой населению. Сейчас воду из-под крана можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Для приготовления пищи жителям рекомендовано использовать бутилированную или родниковую кипяченую воду.
© «Вечерние Ведомости»
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