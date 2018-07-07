На ИННОПРОМе открылся стенд Екатеринбурга с тремя интерактивными площадками

15:17 | 9.07.2018

Сегодня, в первый день работы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, открылся стенд Екатеринбурга. Экспозиция разместилась в павильоне № 3 на площади 170 квадратных метров.



Стенд будет интересен всем категориям посетителей. Он предлагает три интерактивные площадки. Первая посвящена чемпионату мира по футболу. Здесь можно сделать фото с символом ЧМ-2018 Забивакой, а также наносить удары по мячу в виртуальном пространстве.



На второй площадке посетители смогут ознакомиться с темой Всемирной выставки ЭКСПО-2025, за право проведения которой борется Екатеринбург. Тот, кто правильно ответит на вопросы тематической викторины, получит приз.



Третья площадка расскажет о 300-летии Екатеринбурга. Здесь представлены фотографии с дополненной реальностью, на которых можно увидеть, как уральская столица выглядела раньше и как выглядит в наши дни.



Напомним, что промышленная выставка ИННОПРОМ продлится в Екатеринбурге до 12 июля.